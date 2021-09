Covid e scuola: sono 21 le classi in quarantena in provincia di Ravenna

Sono 21 le classi in quarantena, nella settimana dal 20 al 26 settembre, in provincia di Ravenna. “Le classi sono state messe in quarantena quando dai tamponi di controllo, eseguiti a tutti gli alunni a seguito di un caso positivo nella classe, sono emerse una o più positività ulteriori” spiegano dall’Ausl Romagna.

Le 21 classi della provincia di Ravenna sono così suddivise: una classe dei Servizi Educativi (0-3 anni); 8 nelle Scuole dell’Infanzia (3-6 anni); 7 nelle scuole Primarie; 5 nelle Scuole Secondarie di primo grado. Nessuna classe in quarantena nelle Scuole Secondarie di Secondo grado e nessun caso nelle università.

Nella settimana dal 20 al 26 settembre, la provincia di Ravenna ha registrato il maggior numero di classi in quarantena, rispetto alle altre provincie romagnole: 11 casi a Rimini, a Forlì 16 e a Cesena 4.

“Non è un caso che si assista ad un incremento di casi, soprattutto nelle fasce di ragazzi che, per età, non possono ancora accedere al vaccino” ha commentato il Direttore Sanitario di Ausl Romagna, Mattia Altini.

Sono due invece di nuovi focolai individuati in Strutture Residenziali socio-assistenziali e sociosanitarie della provincia di Ravenna.

Altini, in merito al Bollettino diffuso dall’Ausl Romagna con i dati relativi alla settimana dal 20 al 26 settembre, ha voluto sottolineare che “il dato più rilevante, come potrà evincersi in questo bollettino, è dato dall’applicazione su scala romagnola, dello studio effettuato dall’Agenzia Regionale sull’elevato rischio che i non vaccinati hanno di contrarre il virus, ma soprattutto di sviluppare forme gravi, rispetto alle persone vaccinate”.

“Dallo studio emerge infatti che in Emilia Romagna i non vaccinati hanno un rischio circa 5 volte maggiore di acquisire l’infezione, rispetto ai vaccinati e un rischio circa 8 volte maggiore di essere ricoverati in ospedale per COVID, rispetto ai vaccinati. Nel periodo dal 26 agosto al 22 settembre 2021, l’incidenza dei ricoveri in ospedale per COVID è stata di 11,7/10.000 nei non vaccinati, rispetto a 1,5 nei vaccinati. Questo dato regionale si conferma anche in Ausl della Romagna, e conferma ancora una volta, caso mai ce ne fosse ancora bisogno, che il vaccino continua ad essere l’unico strumento che abbiamo per proteggere noi stessi e la comunità” prosegue Altini.

Bollettino COVID 20-26 settembre

Dati settimanali

Nella settimana di riferimento, si sono registrate 641 positività (2,5%) su un totale di 25.491 tamponi. Si registra un calo dei nuovi casi in termini assoluti (-68). Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID, che ci pone nel livello verde 1, ossia un livello di occupazione dei posti letto in malattie infettive minore del 70%. In totale sono ricoverati 58 pazienti, di cui 6 in terapia intensiva, il cui trend è costante e in leggero calo.

“Anche questa settimana è stato un lieve calo in termini assoluti dei casi in Romagna, a testimonianza che l’importante copertura vaccinale fin qui raggiunta, sta impedendone una significativa diffusione” ha concludo Altini.

Dettaglio comuni 20-26 settembre