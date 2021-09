Ravenna, cercasi Green Deal Influencer. Il progetto #GreenEuRoPe è anche social

È da poco partito #GREEN_EuRoPe, il progetto del Comune di Ravenna coordinato da Europe Direct Romagna e realizzato in collaborazione con il Comune di Cervia, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, Villaggio Globale Coop.Soc, LibrAzione e ToGether – Associazione Tozzi Green.

Mentre le prime iniziative all’insegna della mobilità sostenibile, del riuso e della protezione della biodiversità sono già in fase di realizzazione, come si può vedere dal profilo Facebook (https://www.facebook.com/euDirectRomagna) o dalla pagina dedicata al centro Europe Direct Romagna (https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/politiche-europee-e-rapporti/europe-direct-della-romagna/archivio-progetti/), #GREEN_EuRoPe si spinge oltre.

Il progetto, infatti, vuole essere una vera e propria sperimentazione di coinvolgimento della cittadinanza: laboratori e attività di diffusione di buone pratiche, oltre che divulgazione e sensibilizzazione della cittadinanza, saranno progettati e condotti con l’aiuto di giovani volontarie e volontari interessati alle tematiche ambientali, alla dimensione europea e ai diritti umani.

Per questo #GREEN_EuRoPe è alla ricerca di giovani attivi del territorio, che abbiano voglia di mettersi in gioco e ambasciatori e ambasciatrici del Green Deal, della Cittadinanza Europea e dei Diritti Umani.

Inoltre, novità di quest’anno, il progetto intende formare un piccolo gruppo di comunicatori e comunicatrici digitali con l’obiettivo di creare una campagna a supporto delle iniziative grazie alla formazione della figura Green Deal Influencer. Per questo partiranno due chiamate pubbliche per coinvolgere la giovane cittadinanza attiva.

Vuoi diventare Green Deal Influencer? Sei un giovane attivista, amante dei social network e con uno sguardo attento ai temi della sostenibilità ambientale? I social network sono un ottimo mezzo di divulgazione e sensibilizzazione sui temi del Green Deal Europeo. Per questo è in partenza un percorso educativo per Green Deal Influencer con l’obiettivo di formare un gruppo di cittadine e cittadini di Ravenna interessati alle tematiche della sostenibilità ambientale e disponibili ad attivarsi per influenzare ed orientare altri cittadini.

Il percorso di formazione verrà coordinato da Villaggio Globale Coop. Soc. e ospiterà green influencer ed esperti del settore per entrare nel mondo di Instagram e dell’influencing, presentando anche altre esperienze locali in tema di comunicazione della sostenibilità ambientale.

Il modulo è scaricabile dal sito di Villaggio globale (https://www.villaggioglobale.ra.it/greeneurope/) o si possono chiedere informazioni sul progetto inviando una mail alamodeo@villaggioglobale.ra.it. Le candidature si accettano entro e non oltre venerdì 15 ottobre.

AAA ambasciatori cercasi! #GREEN EuRoPe cerca giovani volontari e volontarie di ogni nazionalità, di età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti o domiciliati, anche temporaneamente, nel territorio di Ravenna per svolgere le attività di divulgazione e sensibilizzazione della cittadinanza europea.

I volontari selezionati saranno chiamati a svolgere attività in due ambiti:

– ambasciatori del Green Deal – si occuperanno di co-progettare e co-condurre laboratori incentrati sulle tematiche ambientali

– ambasciatori della Cittadinanza Europea e dei Diritti Umani – assieme ad operatori esperti, progetteranno e condurranno laboratori e incontri divulgativi rivolti a studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

Consulta il bando sul sito del Comune di Ravenna.

Info e candidature via mail a europedirectromagna@comune.ravenna.it entro e non oltre lunedì 4 ottobre.