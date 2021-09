Ravenna. “La Mela di AISM” ti aspetta per la lotta alla sclerosi multipla

Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre – giornata del Dono Day – “La Mela di AISM” ti aspetta.

La Mela di AISM è un’iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Come avere il sacchetto di mele:

E’ già possibile prenotare un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 euro.

Le prenotazioni sono possibili:

Su www.aism.it/mela oppure chiamando la sezione provinciale AISM di Ravenna, al numero 0544.455308 o al numero 377.1414512 (anche WhatsApp) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30 e il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30 oppure scrivendo a aismravenna@aism.it.

I nostri volontari saranno inoltre presenti nelle piazze di: Ravenna (sabato 2 in Piazza San Francesco, Coop Faentina e Coop Gallery – solo mattina e domenica 3 al Caffè San Rocco), San Zaccaria sabato 2 al Conad di Via del Sangiovese, Faenza sabato 2 domenica 3 al Centro Commerciale “La Filanda”, Lugo sabato 2 al Crai di Via Felisio e al Pavaglione, Bagnacavallo sabato 2 in Piazza della Libertà, Brisghella sabato 2 domenica 3 in Piazza Carducci, Castel Bolognese

domenica 3 in Piazza Bernardi, Cervia sabato 2 alla Coop di Viale Roma, Fusignano sabato 2 Centro Commerciale “Il Faro”, Riolo Terme sabato 2 e domenica 3 davanit alla chiesa di San Giovanni Battista, Solarolo domenica 3 in Piazza Gonzaga.

L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi di AISM andrà a sostere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni. Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM.

Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali; di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali; di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile

La sclerosi multipla. Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.

I numeri. In Italia, ogni anno, 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Nella nostra provincia le persone con SM sono circa 920. Delle 126 mila persone con SM in Italia, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale.

CHI È AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.