Consegna del sale al Papa 2021, viaggio a piedi da Cervia a Roma lungo la via Romea Germanica

Il “GruppoCulturale Civiltà Salinara” in collaborazione con l’associazione “ Clodovea” e l’Associazione Via Romea Germanica organizza, in occasione dell’ormai tradizionale appuntamento della consegna del sale al Papa, un viaggio a piedi da Cervia a Roma, lungo lo storico percorso della via Romea Germanica.

Programma della manifestazione

La cerimonia di partenza si svolgerà il 2 ottobre 2021 alle 9 in piazza Garibaldi dove, dopo la benedizione del sale, avrà inizio il viaggio verso Roma. Il percorso verrà suddiviso in tappe da effettuare in complessivi dodici giorni secondo il seguente calendario:

NUMERO DI TAPPA DATA

1 – Percorso cittadino Cervese – mare, pineta, salina – Km 13, sabato 02 ottobre

2 – Cusercoli – Galeata -– Km 12, domenica 03 ottobre

3 – Bagno di Romagna -Passo Serra – La Verna – Km 24, lunedì 04 ottobre

4 – La Verna – Chitignano – Km 11, martedì 05 ottobre

5 – Arezzo-Sassaia-Castiglion Fiorentino – Km 26, mercoledì 06 ottobre

6 – Cortona – Pozzuolo – Km 24, giovedì 07 ottobre

7 – Ficulle – Orvieto- Km 25, venerdì 08 ottobre

8 – Lubriano-Civita di Bagnoregio-Montefiascone – Km 19 sabato, 09 ottobre

9 – Vetralla – Sutri – Km 24 domenica, 10 ottobre

10 – Sutri – Campagnano Romano – Km 25, lunedì 11 ottobre

11 – La Storta-Roma – Km 14, martedì 12 ottobre

12 –Partecipazione alla cerimonia di consegna del sale al Papa – Rientro a Cervia in serata, mercoledì 13 ottobre

Nelle giornate del 02 e 03 ottobre, dopo il cammino, è previsto il rientro a Cervia, mentre nelle altre giornate i partecipanti avranno un trattamento di mezza pensione in albergo nelle località prossime all’arrivo di tappa. Il 13 ottobre dopo la colazione in albergo ci sarà il trasferimento in piazza S. Pietro per assistere all’udienza Papale. Dopo il pranzo libero avrà inizio il viaggio di rientro a Cervia.

La spesa complessiva, a carico dei partecipanti, è di 560 euro in camera doppia e 710 in camera singola, comprensiva di :

– trattamento di mezza pensione in albergo dal 4 al 12 ottobre;

– pulmini con autisti al seguito per trasporto bagagli;

– assicurazione medico bagaglio;

– mezzo di trasporto per rientro a Cervia.

Termini per la prenotazione: 22 Settembre.

Chiunque voglia partecipare anche solo ad alcune tappe del cammino, compatibilmente con i posti a

disposizione, può contattare l’organizzazione dell’evento.

Consegna del sale al Papa 2021. Il programma della manifestazione

Ore 9 – Ritrovo dei partecipanti presso la Torre S. Michele e partenza del corteo alla volta di piazza Garibaldi, per la benedizione del sale e il saluto delle autorità.

Ore10:00 – Partenza del Cammino alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la storia e l’economia Cervese. Dal centro storico, fiancheggiando il porto canale e il borgo dei pescatori, si raggiungerà il rinnovato lungomare di Milano Marittima che accompagnerà i camminatori fino al canalino immissario delle saline. Da qui, seguendo il corso dell’acqua marina verso la salina, si attraverserà la pineta, le terme di Cervia e l’antica chiesa della Madonna del Pino. Dopo una breve sosta per la visita degli interni della chiesa, sempre seguendo il canale immissario, si entrerà in Salina, luogo magico dove regna il sapore del sale, il silenzio e il riflesso del cielo sulle quiete acque salmastre.

Immersi nella vegetazione tipica delle zone umide, accompagnati dal volo degli uccelli, sempre seguendo il corso delle acque, si raggiungerà Cervia Vecchia, culla dell’odierna città;

Ore13:00 – Sosta a Cervia Vecchia per ristoro;

Ore14:00- Prosecuzione del cammino ripercorrendo la via che da Cervia Vecchia conduce all’odierna città. La partecipazione alla Camminata è gratuita. E’ gradita un’offerta libera per le spese organizzative.