Lugo. Abbattimento alberi su Viale Europa, l’Assessora Galletti precisa: “Non si poteva evitare, erano pericolosi”

In merito all’abbattimento degli alberi pericolosi su viale Europa l’Assessora Maria Pia Galletti precisa che “Nel tratto di Viale Europa che va da Via Mentana a Via di Giù sono presenti 49 pini messi a dimora diversi decenni fa con una scarsa attenzione alle distanze dagli impianti idrici e fognari. L’apparato radicale è andato nel tempo a danneggiare sia la fogna sottostante, sia l’adiacente e utilizzatissima pista ciclabile, causando una situazione ormai insostenibile, che ha spinto l’Amministrazione a intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza. La soluzione più semplice sarebbe stata l’abbattimento di tutte le alberature presenti, una scelta che, tuttavia, l’Amministrazione, in questi ultimissimi anni impegnata nella rivalutazione del verde pubblico cittadino, non ha voluto fare”.

“La scelta di questa Amministrazione è quella di privilegiare gli interventi di manutenzione agli abbattimenti. È quindi stato incaricato un tecnico che ha eseguito un’attenta analisi volta a individuare quali interventi di manutenzione fare per minimizzare i potenziali danni agli alberi; danni che avrebbero causato un rischio di caduta, date le caratteristiche dei pini e delle loro radici superficiali, con grande rischio per i cittadini. Durante le analisti, in alcuni alberi, sono stati rilevati danni e patologie non visibili ad uno sguardo superficiale – avanza l’assessora – Il lavoro svolto ha permesso di intervenire sulla pista ciclabile e nello stesso tempo salvare ben 29 dei 39 pini inizialmente a rischio. Purtroppo per 10 di questi la situazione era tale che non si è potuto far altro che ricorrere all’abbattimento. Tali alberi verranno comunque ripristinati, ove possibile, per non ripetere gli errori di piantumazione commessi in passato”