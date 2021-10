Sono in corso in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto semaforico per l’attraversamento pedonale a chiamata sulla strada provinciale San Vitale, a Bagnacavallo, nei pressi del piazzale antistante il ristorante All’Infinito e della stazione di rifornimento IP.

Le opere sono eseguite dalla ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella in collaborazione con la CIMS di Castelguelfo e la Semaforica di Padova. Scopo dell’Amministrazione comunale è di rendere i collegamenti più fluidi e sicuri tra la zona residenziale che si snoda a sud della San Vitale e il centro città, collegamento utile e necessario per gli alunni del polo scolastico.

Una volta terminati i lavori, si darà il via alla realizzazione di un altro impianto semaforico per l’attraversamento pedonale a chiamata, sempre sulla San Vitale, nei pressi dell’incrocio con la via Pascoli e il vialetto della stazione ferroviaria. È stato inoltre richiesto alla Provincia il nulla osta per un altro attraversamento sulla San Vitale, nei pressi dell’incrocio con via Ca’ del Vento, per favorire la viabilità ciclabile alternativa. Quest’ultimo sarà privo d’impianto semaforico e sarà realizzato a conclusione dei lavori degli altri due attraversamenti.