Variante Delta: impennata contagi tra under 12. Testi (Pediatri Ravenna): “Genitori, vaccinatevi per proteggere i bambini”

Variante Delta più contagiosa anche per gli under 12. Nei dati diffusi recentemente dall’Ausl Romagna, riferiti alla settimana dal 27 settembre al 3 ottobre, si riscontra un aumento dei casi Covid nei bambini e ragazzi in d’età scolare.

In provincia di Ravenna nella fascia 0-3 anni sono stati individuati 6 casi covid, su 82 tamponi effettuati, con una positività del 7%; nella fascia 3-5 anni, 12 casi su 318 tamponi, con una positività del 5%; fascia 6-10, 39 casi su 624 tamponi e positività al 6%; 11-13 anni 15 casi su 506 tamponi positivi il 3% e 7 casi tra i 14 e i 18 anni su 520 tamponi con 1% di positività.

“Percentuali in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – sottolinea il dottor Stefano Testi, segretario provinciale di Ravenna della Federazione Italiana Medici Pediatri -. Da quando è ripresa la vita di comunità, cioè la scuola, abbiamo visto un aumento dei casi Covid nei pazienti in età pediatrica. Ciò è certamente da collegare alla Variante Delta, che si è rivelata molto contagiosa anche per i bambini piccoli. Già quest’estate, con l’apertura dei centri estivi, avevamo notato che la contagiosità era aumentata, rispetto allo stesso periodo del 2020”.

Testi collega l’impennata dei contagi nei bambini anche ad un altro elemento: gli adulti che al momento risultano meno vaccinati sono quelli delle fasce tra i 30 e i 50 anni (30-39enni: 72%; 30-49enni 75%, dati Ausl Romagna del 4 ottobre), che corrispondono “fatalmente” ai genitori dei bambini. “Sono i genitori “non vaccinati” a contagiare i bambini, che a cascata infettano i coetanei – spiega -. Nel caso dei contagi familiari, infatti, è molto frequente che inizialmente si riscontri la positività nel genitore, mentre i bimbi risultino negativi. Solo a distanza di giorni i piccoli si positivizzino, restando però spesso asintomatici o paucisintomatici”.

Il pediatra spiega che “un anno fa, con la variante Alfa, la sintomatologia era lieve, quasi sempre senza febbre. Ora è diverso: è molto frequente che vi siano febbre, anche alta, tosse, rinite, faringite e, a volte, associate anche a sintomi gastroenterici. Sono sintomi comuni ad altre malattie tipiche di questa stagione, quindi solitamente il medico attende un paio di giorni, cerca di fare una prima indagine per capirne l’origine, e se non scompaiono richiede il tampone. Se il tampone è positivo per il bimbo scatta l’allontanamento da scuola e la quarantena. A caratterizzare la Variante Delta è anche la durata della positività, che può protrassi per due o tre settimane”.

Nel caso di “madre positiva e bambino positivo” Testi spiega che viene attivata un’assistenza sinergica tra il medico del bambino e Pediatria. Mentre per assistere l’adulto vi sono le USCA, per i bambini viene seguito un protocollo specifico, fino a che non si negativizza.

Sul tema prevenzione il pediatra sottolinea l’importanza che anche le donne in gravidanza si sottopongano alla vaccinazione: “con la variante Delta si corre l’alto rischio che la mamma contagi il nascituro. Cerchiamo di sensibilizzare le future mamme su questo tema, anche organizzando degli incontri specifici durante i corsi preparto. E’ fondamentale tutelare la salute di puerpera e neonato”.

Per quanto riguarda la vaccinazione under 12, il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri non ha dubbi: “I dati diffusi da Pfitzer, sulle sperimentazioni, indicano un’altissima tollerabilità nei bambini al di sotto dei 12 anni. Anche quest’estate, con le vaccinazione dei ragazzi, abbiamo registrato pochissimi casi dove sono emersi effetti collaterali temporanei. Per i bambini dai 5 agli 11 anni si attende l’autorizzazione dell’EMA e , e in ogni caso gli verrà somministrata solo metà dose, sia durante la prima che la seconda inoculazione”.

“Vorrei sottolineare, ai genitori restii a far vaccinare i propri figli, che nei bambini piccoli vi è un’ottima risposta immunitaria perché il numero di anticorpi è alto e gli effetti collaterali sono minimi”.

“Infine c’è un altro discorso da fare, ai quei genitori che non si sono voluti vaccinare: “vaccinatevi voi, in primis, così proteggerete anche i vostri bambini” conclude, ricordando i numerosi casi di quest’estate dove in ambulatorio si presentavano genitori e figli e si assisteva ad “accese discussioni familiari” con i ragazzi entusiasti di vaccinarsi e i genitori contrari.