Coronavirus a Ravenna: oggi 41 casi con 2 ricoverati. In regione 239 nuovi positivi

LA SITUAZIONE A RAVENNA OGGI 10 OTTOBRE

Nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 41 casi: si tratta di 25 pazienti di sesso maschile e 16 pazienti di sesso femminile; 10 asintomatici e 31 sintomatici; 39 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati. Nel dettaglio: 22 per contact tracing; 14 per sintomi; 3 test privati; 2 test per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.259. la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate invece 31 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 33.853. I casi emersi :

12 Faenza

12 Ravenna

3 Bagnacavallo

3 Fusignano

3 Lugo

2 Castel Bolognese

2 Riolo Terme

2 Russi

1 Brisighella

1 Cervia

LA SITUAZIONE IN REGIONE OGGI 10 OTTOBRE

In Emilia-Romagna sono 239 i nuovi positivi su 21.420 tamponi eseguiti (1,1%). L’età media dei nuovi positivi è di 39,8 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 426.429 casi di positività. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.587.343 dosi di vaccino; sul totale, 3.354.802 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.