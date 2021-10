Coronavirus a Ravenna: 28 casi positivi, di cui 20 sintomatici, e un decesso, un ragazzo di appena 20 anni

LA SITUAZIONE A RAVENNA OGGI 15 OTTOBRE

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 28 casi: si tratta di 11 pazienti di sesso maschile e 17 pazienti di sesso femminile; 8 asintomatici e 20 sintomatici; 27 in isolamento domiciliare e 1 ricovero. Nel dettaglio: 23 per contact tracing; 3 per sintomi; 1 test privati; 1 test per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1.538. Sono state comunicate 28 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 34.081. la Regione ha comunicato 1 decesso: un paziente di sesso maschile di 20 anni.

Il giovane deceduto nel ravennate

Il ragazzo era entrato in ospedale per altre gravissime patologie pregresse non collegate al covid. In seguito al decesso è stata registrata anche la positività al coronavirus (il ragazzo era asintomatico), per questo come da prassi è stato segnalato fra le persone scomparse in presenza del Covid (ma non a causa del Covid).

Rispetto alla distribuzione sul territorio, ecco i casi emersi :

15 Ravenna

5 Faenza

4 Bagnacavallo

2 Castel Bolognese

1 Brisighella

1 Fusignano

LA SITUAZIONE IN REGIONE OGGI 15 OTTOBRE