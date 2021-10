Ravenna. Teodorico in Fitness registra successo di pubblico, la soddisfazione del CNA

Grande successo per “Teodorico in Fitness” l’evento organizzato dalla CNA di Ravenna al parco Teodorico domenica 17 ottobre. Un pubblico numeroso di adulti e bambini ha affollato gli stand e le postazioni dove era possibile assistere alle esibizioni o provare dal vivo le varie discipline e attività proposte dalle palestre presenti, Sporting Club, Body 2000, DojoRavenna, Edera Ritmica – Palestra Be Fit.

Grande interesse hanno riscosso anche i punti informativi delle Associazioni IOR Ravenna, Associazione diabetici ravennate, A.L.I.Ce Ravenna ODV – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale.

Dopo un anno travagliato che ha costretto le persone a una lunga inattività, vi è la necessità di ripartire. Le palestre rappresentano un presidio importante per il benessere delle persone e, in questa fase di “coda lunga” della pandemia, sono fondamentali anche per recuperare un benessere e un equilibrio psico fisico. Attraverso queste attività CNA intende contribuire a sostenere il mondo delle palestre a ripartire in sicurezza, nel contempo e valorizzare i parchi cittadini la sede ideale per realizzare attività all’aria aperta.

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo del Comune di Ravenna Assessorato allo sport.