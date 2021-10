Coronavirus a Ravenna: oggi 36 casi, nessun ricovero in ospedale. Purtroppo un decesso, un uomo di 93 anni

Nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 36 casi: si tratta di 14 pazienti di sesso maschile e 22 pazienti di sesso femminile; 13 asintomatici e 23 sintomatici; 36 in isolamento domiciliare e zero ricoveri. Nel dettaglio: 32 per contact tracing; 1 per sintomi; 3 test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.565. la Regione ha comunicato 1 decesso: un uomo di 93 anni. Sono state comunicate 26 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 34.684. I casi emersi :

In Emilia-Romagna oggi si registrano 391 nuovi positivi su oltre 30mila tamponi eseguiti (1,3%). L’età media dei nuovi positivi è di 38,9 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 431.067 casi di positività.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.836.853 dosi di vaccino; sul totale sono 3.459.523 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 818 in più rispetto a e raggiungono quota 409.554. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 7.930 (-433). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.616 (-432), il 96 % del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano 6 decessi: 1 in provincia di Parma (una donna di 86 anni), 1 a Bologna (una donna di 79 anni), 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 86 anni), 1 in provincia di Ravenna (un uomo di 93 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena (un uomo e una donna, entrambi di 88 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.583.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31 (-3 rispetto a ); 283 quelli negli altri reparti Covid (+2). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Parma (invariato); 5 a Modena (+1); 12 a Bologna (-1); 3 a Imola (-1); 2 a Ravenna (-1); 3 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 1 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Reggio Emilia e Ferrara (come ), e neppure a Piacenza (-1).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia: