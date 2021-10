A Milano Marittima pulizia della pineta promossa da Associazione La Pineta APS

L’Associazione Culturale La Pineta APS, organizza per sabato 30 ottobre 2021, una prima uscita dopo la pandemia Covid – Coronavirus, per pulire la pineta di Milano Marittima, da carta, plastica e rifiuti vari.

L’iniziativa viene organizzata in collaborazione con il Consiglio di Quartiere di Milano Marittima ed è rivolta alle scuole e al mondo del volontariato. Il ritrovo è fissato alle ore 10, all’ingresso della pineta, nelle vicinanze del piazzale dello Stadio dei Pini Germano Todoli. Dopo una breve introduzione per distribuire una scheda informativa sulla storia della pineta, verrà consegnato ai partecipanti il materiale necessario per effettuare la pulizia della pineta.

Alle 11,30, al ritorno, è previsto un aperitivo offerto dall’associazione. L’iniziativa viene organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid e costituisce un segnale di ripresa delle attività in vista del prossimo anno.