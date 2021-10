“Curare” la sindrome di down e le malattie genetiche? Se ne parla in un convegno al Mercato Coperto di Ravenna

Domani, sabato 30 ottobre, si terrà un importante convegno sugli sviluppi della ricerca dell’università di Bologna sulle malattie genetiche e la sindrome di Down. La serata inizierà alle ore 17.30 nella la sala convegni presso il mercato coperto di Ravenna in piazza Andrea Costa per concludersi con una cena per finanziare la ricerca dell’università. Saranno presenti il prof. Strippoli, ricercatore dell’università, Carolina Raspanti, scrittrice e attrice di Lugo con sindrome di Down e Sara Lazzari, atleta nazionale di nuoto sincronizzato anch’ella con sindrome di down.

“Le malattie genetiche e la sindrome di down – spiegano gli organizzatori – sono spesso viste come un problema insormontabile e spesso di difficile gestione. Difficile per le famiglie comprenderne le sfaccettature e la caratteristiche, difficile per la scuola, difficile per la società. Una persona con una sindrome genetica va spesso incontro a problemi sociali che rischiano di essere superiori ai problemi fisici o mentali, in quanto ne cagionano la qualità della vita sociale prima che la qualità della vita sotto aspetti meramente fisici. Sulle varie sindromi spesso si costruiscono leggende metropolitane o castelli di carte che fanno fatica a resistere alla realtà e contro cui genitori e persone portatrici devono scontrarsi quotidianamente. Noi crediamo che prima di tutto una persona con una malattia genetica sia una persona”.

“La sindrome – avanzano – non è la persona come le altre malattie non sono le persone. Le persone vanno oltre un elemento sanitario anche quando esso non è passeggero ma destinato ad essere “compagno” di vita. Per questo e tanti altri motivi abbiamo deciso di invitare a Ravenna il Prof. Strippoli ricercatore dell’università di Bologna che con la sua equipe ha ripreso i sorprendenti studi di del Prof. Jerome Lejeune (1926-1994), nel tentativo di comprendere le basi biologiche della disabilità intellettiva associata alla sindrome di Down (trisomia 21, la più comune anomalia genetica umana), al fine di essere di aiuto ai bambini che la manifestano. Questi studi ipotizzano un approccio metabolico ai disturbi intellettivi, approccio che sta vedendo interessanti sviluppi che potrebbero andare ben oltre gli ambiti della sindrome di Down. Sarà il professore a raccontarci la situazione reale della ricerca, le potenzialità e gli sviluppi”.

“Ma crediamo che la trisomia 21 debba essere conosciuta soprattutto attraverso la voce di chi la vive e con essa convive. Ecco perché abbiamo invitato Carolina Raspanti, scrittrice e attrice di Lugo, e Sara Lazzari, atleta nazionale di nuoto sincronizzato di Ravenna, per sentire dalle loro parole l’esperienza e le emozioni di vivere con questa condizione. Il convegno sarà condotto da Bruna Rondoni e Antonio Lazzari. Vogliamo che sia un momento di approfondimento delle nostre conoscenza, ma anche una serata ricca di grandi emozioni utili magari a costruire in ognuno di noi un approccio più sano anche alle piccole o grandi diversità che ci portiamo dentro, un modo per ricordare che siamo tutti diversi e questa è la ricchezza del genere umano” chiudono.

Maggiori informazioni e prenotazioni al link: https://bit.ly/trisom21