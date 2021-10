Riapre l’ambulatorio infermieristico Anteas Lugo: “Si cercano altri infermieri e operatori, anche in pensione”

Dopo una lunga sosta forzata, dovuta alla pandemia, l’ambulatorio infermieristico di Anteas di Lugo, associazione di volontariato promossa dal sindacato dei pensionati Cisl, situato in Corso Garibaldi 33, riaprirà da martedì 2 novembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.

“Siamo a disposizione della comunità lughese dove già da alcuni anni ANTEAS effettua prestazioni sanitarie gratuite a tutti coloro che ne hanno necessità, dagli anziani alle famiglie in difficoltà, come la misurazione della glicemia, della pressione arteriosa o piccole medicazioni – fanno sapere da Anteas – Oggi siamo pronti a ripartire, grazie anche alla disponibilità dei nostri nuovi volontari che hanno risposto subito all’appello fatto nei giorni scorsi a mezzo stampa da ANTEAS, di ricerca di volontari tra infermieri e personale sanitario in pensione. Resta comunque valida la richiesta di altri infermieri e operatori, anche in pensione, che in modo volontario desiderino dedicare anche solo un’ora alla settimana del loro tempo per scopi solidali. Quindi, chiunque fosse interessato al volontariato, per informazioni ed eventuale adesione, possono mettersi in contatto con i nostri coordinatori della nostra sede di Lugo al seguente numero di telefono: 0544-261982 – riferimento Anteas Ravenna, Antonino Parrinello o scrivendo al seguente indirizzo mail: a.parrinello@cisl.it”