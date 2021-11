Coronavirus a Ravenna: oggi 33 casi. In Regione 407 nuovi positivi, 2 in più in terapia intensiva, nessun decesso

LA SITUAZIONE OGGI 1°NOVEMBRE A RAVENNA

Nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 33 casi: si tratta di 17 pazienti di sesso maschile e 16 pazienti di sesso femminile; 21 asintomatici e 12 sintomatici; 33 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 19 per contact tracing; 8 per sintomi; 6 test privati. I tamponi eseguiti sono stati 109. la Regione non ha comunicato decessi. Si possono stimare in circa 59 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 34.838. I casi emersi :

13 Ravenna

6 Faenza

4 Lugo

3 Alfonsine

3 Cervia

1 Brisighella

1 Castel Bolognese

1 Fusignano

1 fuori provincia

LA SITUAZIONE IN REGIONE OGGI 1° NOVEMBRE

In Emilia-Romagna si segnalano 407 nuovi positivi. L’età media dei nuovi positivi è di 43,7 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 432.679 casi di positività. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid: alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 6.885.443 dosi di vaccino; sul totale, sono 3.476.312 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 308 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 411.558. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 7.526 (+99). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.187 (+95), il 95,5% del totale dei casi attivi. Ieri non è stato registrato alcun decesso; in totale dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.595. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 30 (+2 rispetto a ieri), 309 quelli negli altri reparti Covid (+2). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Parma (numero invariato rispetto a ieri); 2 a Reggio Emilia (+1); 4 a Modena (invariato); 10 a Bologna (invariato); 3 a Imola (invariato); 1 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 2 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza, Ferrara e Cesena (come ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia: