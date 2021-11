Ausl Romagna: per la terza settimana consecutiva aumentano positività e decessi, 14 tra il 25 e il 31 ottobre

Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all’evoluzione del quadro epidemiologico dell’infezione da Covid 19 nel territorio romagnolo, su un arco temporale più significativo rispetto alla situazione di una singola giornata, l’Ausl Romagna ha diffuso alcuni dati relativi alla settimana dal 25 al 31 ottobre (precisando che si tratta dei casi di residenti diagnosticati sul territorio romagnolo).

Nella settimana dal 25 al 31 ottobre, si sono registrate 903 positività (3,1%) su un totale di 28.908 tamponi. Per la terza settimana consecutiva si registra un aumento dei nuovi casi sia in termini assoluti (+68) che percentuali. Cresce il tasso d’incidenza totale dei nuovi casi in quasi tutti i distretti dell’AUSL della Romagna negli ultimi 7 giorni ed in particolar modo in quello di Cesena Val del Savio che presentano tassi superiori a 100 casi/100.000 abitanti.

Rispetto alle previsioni del Piano aziendale si registra un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da COVID, che ci pone nel livello verde 2, ossia un livello di occupazione dei posti letto in malattie infettive maggiore del 70%. In totale sono ricoverati 90 pazienti, di cui 7 in terapia intensiva.

Tornano ad aumentare anche i decessi che sono stati 14 negli ultimi sette giorni. Questa settimana non si sono verificati focolai nelle strutture ospedaliere.

E’ in continuo aumento il numero dei soggetti vaccinati nei centri vaccinali aziendali (al 1 novembre 830.072 con prima dose e 739.279 con seconda dose e 34.873 con terza dose a cui vanno aggiunte 70.385 dosi somministrate dai MMG).

“Anche questa settimana – commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario Ausl Romagna – assistiamo sul territorio della Romagna ad un aumento delle positività. Un dato che conferma ancora una volta di più la necessità di non abbassare la guardia, in termini di misure di prevenzione da mantenere alte. Ma l’aspetto che ancora una volta vorrei mettere in evidenza, è l’importanza che la vaccinazione riveste per neutralizzare l’effetto del virus dal punto di vista dei ricoveri ospedalieri, o peggio ancora dalla necessità di finire nelle Terapie Intensive”.

“I dati che pubblichiamo ancora una volta sul bollettino di questa settimana, forniti dal “Rapporto Monitoraggio dell’impatto della campagna di vaccinazione sulle infezioni da Covid-19 in Emilia Romagna, aggiornati al 26 ottobre, evidenziano ancora una volta come anche in Romagna, il rischio di contrarre il virus per i non vaccinati sia di circa 3 volte maggiore rispetto ai vaccinati e 5 volte maggiore di essere ricoverati . Questi dati elaborati e ricavati da analisi di più lungo periodo, descrivono bene nero su bianco di cosa stiamo parlando. Ecco perché l’esortazione continua ad essere la stessa”.

“Non siamo più nella fase in cui mancava il vaccino – prosegue -. Ora i vaccini ci sono e i tempi per effettuarlo veloci. Invitiamo quindi tutti i soggetti, invitati in questa fase alla vaccinazione, a non esitare o attendere. I mesi invernali che ci aspettano sono impegnativi dal punto di vista della circolazione del virus e soprattutto delle condizioni favorevoli per sviluppare l’infezione. Un invito preciso che rivolgo in primo luogo agli operatori sanitari, che hanno toccato direttamente con mano le conseguenze peggiori che il virus comporta”.

CLASSI in QUARANTENA

Sono 9 le classi entrate in quarantena, in provincia di Ravenna, nella settimana dal 25 al 31 ottobre: 4 classi in scuole dell’infanzia ( 3-6 anni); 3 classi della Scuola Primaria; 2 in Scuole Secondarie di primo grado; zero casi al nido, alle superiori e all’università. L’Ausl ricorda che “le classi vengono messe in quarantena quando dai tamponi di controllo, che vengono eseguiti a tutti gli alunni a seguito di un caso positivo nella classe, emergono una o più positività ulteriori”.

Rispetto alla distribuzione dei nuovi casi Covid a scuola, dai dati diffusi dall’Ausl emerge che, in provincia di Ravenna: nella fascia 0-3 sono 3 i casi positivi su 76 tamponi; nella fascia 3-5, sono stati rilevati 6 positivi su 233 tamponi; 41 nuovi positivi su 884, nella fascia 6-10 anni; 16 casi su 460 tamponi nella fascia 11-13 e 8 casi su 306 tra i 14-18 anni.

Bollettino COVID 25-31 ottobre

Dettaglio comuni romagnoli 25-31 ottobre