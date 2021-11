Coronavirus a Ravenna: 46 nuovi casi di cui 29 sintomatici su 1.842 tamponi, 46 guarigioni e un decesso, una donna di 83 anni

LA SITUAZIONE A RAVENNA OGGI 4 NOVEMBRE

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 46 casi: si tratta di 20 pazienti di sesso maschile e 26 pazienti di sesso femminile; 17 asintomatici e 29 sintomatici; 46 in isolamento domiciliare e nessun ricovero. Nel dettaglio: 22 per contact tracing; 17 per sintomi; 7 test privati. I tamponi eseguiti sono stati 1.842. Oggi la Regione ha comunicato 1 decesso: una donna di 83 anni. Si possono stimare in circa 46 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 34.973.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi oggi:

15 Ravenna

8 Lugo

7 Faenza

6 Cervia

3 Bagnacavallo

1 Alfonsine

1 Brisighella

1 Castel Bolognese

1 Massa Lombarda

1 Riolo Terme

1 Russi

1 Solarolo

LA SITUAZIONE IN REGIONE OGGI 4 NOVEMBRE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 433.560 casi di positività, 328 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.677 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 1,1%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,7 anni.

Alle ore 16 sono state somministrate complessivamente 6.930.956; sul totale sono 3.494.594 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 253 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 412.380. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 7.566 (+ 69). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.231 (+79), il 95,5% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano sei decessi: uno a Parma (un uomo di 88 anni), uno nel Modenese (una donna di 59 anni), uno in provincia di Bologna (una donna di 94 anni), uno nel Ferrarese (un uomo di 75 anni), uno in provincia di Ravenna (una donna di 83 anni) e una donna di 87 anni deceduta nel Cesenate. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.614.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 38 (+8 rispetto a ieri), 297 quelli negli altri reparti Covid (-18). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (quattro in più rispetto a ieri), 5 a Parma (+1); 3 a Reggio Emilia (+1); 4 a Modena (+1); 12 a Bologna (+1); 3 a Imola (invariato); 1 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Ferrara e Cesena (lo stesso dato di ieri).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: