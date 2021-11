CNA Green Mobility Day a Faenza, sabato 6 novembre

Sabato 6 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in Piazza della Libertà e nella Sala Consiliare di Piazza del Popolo a Faenza si terrà “CNA Green Mobility Day“, l’iniziativa organizzata da CNA Ravenna sui temi legati alla mobilità sostenibile.

L’iniziativa è articolata in un’area expo, aperta dalle 9.30 alle 13.30 e ospitata in Piazza della Libertà, con modelli di auto, bici, monopattini elettrici e servizi correlati a cura di Montevecchi Auto, Leoni & Casadio Group, HERA, Trony – Dml Italia, Gruppo Erbacci, e in un convegno, che avrà luogo nella Sala Consiliare del Comune di Faenza, con importanti relatori del settore, rappresentanti delle Istituzioni locali e della CNA di Ravenna.

Il convegno avrà inizio alle ore 10 con i saluti della Presidente della CNA Faenza Cristina Griguolo, del Presidente CNA Area Romagna Faentina Canzio Camuffo e del Sindaco di Faenza Massimo Isola. Interverranno poi Roberta Gabrielli, Project manager di Nomisma, Simone Franzò, Energy & Strategy Politecnico di Milano, Milena Barzaglia, Assessore alla mobilità, e Luca Ortolani, Assessore all’Ambiente del Comune di Faenza.

Le conclusioni saranno affidate a Matteo Leoni, Presidente della CNA Territoriale di Ravenna.

L’iniziativa è realizzata con il contributo de La BCC ravennate, forlivese e imolese.

Il programma