Per aiutare il progetto dello IOR “Stronger 4 the future”, Ravenna Padel Center ha donato 2800 euro. “Stronger 4 the future” è il progetto di movimento e attività fisica che IOR svolge al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, centro di riferimento per le patologie neoplastiche che colpiscono i giovani.

Il progetto “Stronger 4 the future” è ideato per preservare la qualità di vita dei giovani pazienti che presentano una probabilità dalle quattro alle sette volte maggiore di soffrire di limitazioni funzionali della propria mobilità rispetto ai coetanei.