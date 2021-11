European Maritime Day 2022 a Ravenna. Incontro informativo giovedì 11 novembre a Palazzo Rasponi

European Maritime Day – EMD – è un evento annuale, itinerante organizzato dalla Commissione europea, durante il quale la comunità europea del mare si incontra per condividere, discutere e progettare azioni comuni sui temi degli affari marittimi e dell’economia blu.

Nei giorni 19 e 20 maggio 2022 sarà Ravenna, nella cornice del Pala de André, a ospitare l’evento rivolto a imprese, istituzioni governative e locali, ONGs e università. Dopo l’edizione di Roma del 2009 è la prima volta che l’assegnazione di European Maritime Day torna in Italia. La candidatura e la scelta di Ravenna è stata possibile anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e dell’Autorità di sistema portuale dell’alto Adriatico.

Per meglio preparare l’intera comunità e agli operatori interessati a questo evento è stato organizzato un incontro informativo e di lancio del percorso che si svolgerà giovedì 11 novembre a partire dalle 9,45, nel salone delle feste di Palazzo Rasponi dalle Teste. Apriranno i lavori Giacomo Costantini, assessore al Turismo, e Annagiulia Randi, assessora al Porto e alle Politiche europee.

Chiunque desideri partecipare può scrivere a europedirectromagna@comune.ravenna.it in modo da poter gestire al meglio lo spazio di lavoro, ricordando che si accede muniti di green pass.

Il programma delle due giornate EMD del prossimo maggio, gestito direttamente dalla Commissione europea, prevede eventi con speaker di eccezione, workshop, break-out e pitch session organizzati dalla direzione generale MARE, affari marittimi e pesca, e dagli stakeholder, così come centinaia di opportunità di incontro B2B.

L’occasione per Ravenna è quella di presentare la propria comunità del mare, oltre che fare rete con gli importanti portatori di interesse europei che in quei giorni visiteranno la città.

A fianco dell’evento principale il Comune organizzerà un festival nei lidi ravennati per mettere ancora di più al centro della vita cittadina il ruolo del mare a Ravenna.

Inoltre, si segnala che nell’ambito del programma EMD è possibile proporre workshop sui 13 temi innovativi della blue economy, dalla neutralità climatica alla cooperazione internazionale per lo sviluppo dell’economia del mare.

Scade il 5 dicembre il bando per le candidature tra le quali verranno scelte le 20 migliori proposte. In occasione dell’incontro sarà approfondito anche questo aspetto per incoraggiare sin da ora a elaborare proposte.

Il bando è disponibile al link https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/get-involved/workshops_en