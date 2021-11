Cala leggermente il numero dei sanitari dell’Ausl Romagna sospesi: riammessi due operatori

E’ leggermente calato il numero degli operatori sanitari dell’Ausl Romagna sospesi per non essersi sottoposti alla vaccinazione contro il covid (senza giustificato motivo).

Una settimana fa erano 219 i sanitari sospesi. Questa settimana (alla data del 9 novembre) il numero scende a 217: resta invariato il numero dei dirigenti (15), cala di 1 il numero degli operatori del Comparto (da 181 a 180) e sempre di un’unità scende anche il numero degli operatori convenzionati (da 23 a 22). Due operatori sanitari hanno quindi effettuato la vaccinazione e sono stati inseriti nuovamente nell’organico.

“Per tutte le categorie la % sul totale del personale è inferiore all’1%” sottolineano dall’Azienda sanitaria romagnola.

Sono quindi 217 gli operatori sanitari per i quali è scattata la «sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid-19”, in base all’applicazione dell’articolo 4 «obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario» del DL 44 del 2021 convertito in legge 76 del 2021 dell’Azienda Ausl della Romagna al 3 settembre.