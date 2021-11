Lavori al parcheggio dell’ospedale di Faenza, la precisazione: “Una parte sarà sempre fruibile”

La Direzione del Presidio Ospedaliero di Faenza precisa che “Come già comunicato ufficialmente al Sindaco ed alla Polizia Municipale, da venerdì 12 ed a seguire anche sabato e domenica se necessario, sarà eseguita la segnaletica orizzontale nel parcheggio pubblico, lato V.le Stradone, dell’Ospedale di Faenza. Per tale lavorazione, il parcheggio non risulterà comunque mai completamente inibito alla sua funzione, in quanto si procederà a lavorare per settori e quindi una parte dello stesso sarà sempre fruibile, anche durante le fasi di lavorazione, così come funzionali resteranno gli accessi ospedalieri.

Ovviamente, concludono, “tale lavorazione sarà eseguita solo se lo permetteranno le condizioni atmosferiche, diversamente sarà procrastinata alla settimana successiva”