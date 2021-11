Pedalerà da Ravenna a Ostia per ricordare l’impresa dei bonificatori romagnoli: il progetto di Nicola

Si chiama Nicola Inversi, ha 44 anni, è una Guida Ambientale Escursionistica e Accompagnatore Cicloturistico e dal 19 al 25 novembre pedalerà da Ravenna a Ostia per “ripercorrere il viaggio che i pionieri ravennati fecero per raggiungere Ostia, dove ho sempre vissuto, per dare inizio alla bonifica del territorio. Il 25 novembre infatti ricorrerà il 137° anniversario di questa impresa” afferma Nicola, riferendosi a quel 25 novembre 1884 in cui mezzo migliaio di braccianti romagnoli – principalmente di Ravenna – raggiunsero il litorale romano per bonificarlo, sottraendolo così alla malaria e rendendolo vivibile.

“Questo progetto – avanza Nicola – è dedicato a quelle donne e a quegli uomini meravigliosi per rendere loro l’onore che meritano e per far conoscere questa storia. Il viaggio è suddiviso in 5 tappe per raccontare al meglio i luoghi che attraverserò. Il progetto ha ottenuto diversi patrocini, tra cui il Comune di Ravenna e il Municipio di Roma”

Nicola, con al seguito macchina fotografica e computer, racconterà tutte le tappe del suo viaggio: per chi è interessato restate ‘sintonizzati’, dal 19 novembre lo seguiremo anche noi nel suo viaggio sulle orme dei bonificatori romagnoli!

Nicola in bici

LE 5 TAPPE

Ravenna-Cattolica Cattolica- Serra San Quirico Serra San Quirico-Foligno Foligno-Orte Orte-Roma

CHI E’ NICOLA

“La vita outdoor e la natura sono le mie passioni – racconta – Fin da bambino gironzolavo con un enorme atlante tra le mani, osservandone affascinato le bandiere colorate e le cartine geografiche, sognando di viaggiare in tutto il mondo. La mia attività escursionistica è cominciata non appena ho imparato a muovere i primi passi: il desiderio di vedere cosa c’era al di là di un muretto o di una staccionata, di scalare ogni vetta che si stagliava all’orizzonte, di scoprire il panorama che la curva di un sentiero nascondeva, hanno da sempre alimentato la mia passione per le grandi camminate. Negli anni ho esplorato gran parte dell’Appennino, da Nord a Sud, senza però trascurare i rilievi montuosi minori, soprattutto della mia regione. Mi accompagna la mia inseparabile Erin, una Labrador di 8 anni. Amo le attività outdoor che pratico non appena mi è possibile, in particolare: hiking, trekking, mountain bike, gravel, kayak, alpinismo, arrampicata e trail running.”