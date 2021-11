Ravenna. Assisla dona un ausilio di ultima generazione per la gestione dei pazienti affetti da SLA

E’ stato consegnato nel pomeriggio di lunedì 8 novembre un nuovo ausilio, una carrozzina doccia basculante, dedicata ai pazienti SLA, donata da Assisla, grazie al contributo della famiglia Begliardi, alla UO Riabilitazione Funzionale e Fisiatria dell’Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, diretta dalla dr.ssa Cinzia Lotta.

“La carrozzina – ha affermato La Dott.ssa Lotta – potrà essere utilizzata sia per la gestione del paziente ricoverato, secondo le direttive relative al protocollo diagnostico terapeutico della SLA,ma anche da qualunque paziente dell’ambulatorio multidisciplinare che ne dovesse avere necessità.Per questo ringraziamo Assisla e la famiglia Begliardi che con il loro gesto hanno mostrato grande sensibilità rispetto ai bisogni assistenziali dei pazienti in carico al servizio”.

“Si tratta – dichiara unendosi ai ringraziamenti, Francesca Bravi- Direttrice del Presidio Ospedaliero – di una donazione significativa, che oltre a rappresentare un gesto di solidarietà, consolida il rapporto di collaborazione tra l’Azienda sanitaria della Romagna e Assisla, che aumenterà la capacità di risposta del territorio, anche in vista della prossima apertura di nuovi posti letto dedicati a questa tipologia di pazienti, ad elevata complessità assistenziale”.

Soddisfazione è stata espressa sia dal Presidente di Assisla dr. Filippo Martone, che dal referente per la romagna di Assisla dr. Nino Di Gangi, consapevoli dell’importanza dell’ausilio per la gestione del paziente ricoverato e un ringraziamento particolare va sicuramente alla famiglia Begliardi, che ha voluto dedicare questa donazione a ricordo del proprio congiunto dr. Claudio, già Direttore F.F. del Dipartimento emergenza urgenza 118 A.T. Ravenna AUSL Romagna