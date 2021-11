Casa della Salute di Voltana. Mercoledì 17 novembre incontro informativo/formativo

Mercoledì 17 novembre alle 20:30, presso il Centro sociale Ca’ Vecchia, secondo appuntamento con gli “INCONTRI DELLA SALUTE” organizzati dal Distretto sanitario di Lugo in collaborazione con il Comune di Lugo e il Centro Sociale Ca’ Vecchia di Voltana. Gli incontri, tenuti da professionisti del settore sociosanitario (medici, infermieri, assistenti sociali), hanno finalità informative/formative, di promozione alla salute e di rilevazione dei bisogni della cittadinanza per implementare i servizi della Casa della salute che ha sede a Voltana.

Le Case della Salute rappresentano un presidio di medicina territoriale e anche un ottimo raccordo con la medicina ospedaliera, nell’ottica di una presa in carico sempre più globale del paziente, specie cronico, delle esigenze sue e dei suoi famigliari.

Gli incontri, che rientrano in un modello di medicina proattiva, fondata sul coinvolgimento attivo del paziente, si propongono di dimostrare come la prevenzione e la promozione di stili di vita sani siano le armi più valide per combattere le malattie croniche.

Gli incontri sono rivolti a tutti i cittadini delle frazioni nord del Comune di Lugo (Voltana, Chiesanuova, Ciribella, San Bernardino, Giovecca, Passogatto, Frascata e Belricetto).

Il 17 novembre, con il dottor Gianluigi Sella, si parlerà dell’attività fisica come strumento di prevenzione e terapia. Nel corso dell’incontro si approfondiranno quelli che sono i benefici della pratica di un regolare esercizio fisico sulla nostra salute fisica e psichica, quali devono essere le caratteristiche dell’attività fisica per impattare positivamente sulla salute, come l’attività fisica nelle patologie croniche possa essere prescritta alla stregua di un farmaco ed infine quali possono essere le occasioni di attività fisica fruibili, soprattutto a costo contenuto, anche nell’ambito della Casa della Salute.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme sanitarie in vigore e per parteciparvi è obbligatorio essere in possesso di Green Pass.