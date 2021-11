Ravenna. Greenway Group acquista quota di minoranza Autostrade Lombarde

Il CdA della Greenway Group holding, società interamente controllata dalla famiglia Molinari, con base nella provincia di Ravenna, ed attiva nel comparto autostradale Italiano, comunica l’avvenuto acquisto di una quota di minoranza di Autostrade Lombarde SpA, società partecipante la BreBeMi SpA, la Autostrade Bergamasche e la Argentea Gestioni quest’ultima, società di gestione e manutenzione della A35 BreBeMi.

L’acquisizione, seppur di simbolica entità, ma coerente con i piani di sviluppo del Gruppo che intende incrementare ed estendere la propria presenza su altre concessionarie autostradali Italiane, ha come obiettivi strategici, tra gli altri, quello di potere contribuire ad una diversa visione del ruolo gestionale delle concessionarie autostradali, sempre più impegnate con la transizione ecologica e con le tematiche ambientali correlate all’impatto dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture di trasporto.

Greenway group Srl partecipa nel capitale sociale di altre aziende che operano in ambito autostradale e controlla tra l’altro la società Ecogest SpA di Ravenna, azienda leader nel settore delle manutenzioni ambientali autostradali. La presenza del gruppo, attraverso la sua controllata Ecogest SpA, oltre che sul territorio nazionale, è strutturale ed operativa in Francia, Romania, Turchia, Polonia e, più recentemente, anche in Nord America dove si è da poco insediata nella città di Toronto, nella provincia Canadese dell’Ontario.

www.greenwaygroupsrl.com