Una nuova centenaria alla Casa Residenza Zalambani: è la bisnonna Bianca Rosetti

Lunedì 15 novembre Bianca Rosetti ha festeggiato il suo secolo di vita insieme alla figlia Alda, al nipote Andrea e a tutti gli operatori presenti in turno. Tra l’altro durante la festa abbiamo avuto il piacere di avere con noi l’assessore Igor Gallonetto che ha omaggiato la signora con i graditi auguri dell’amministrazione comunale attraverso una pergamena, un mazzo di fiori e un biglietto anche da parte del sindaco Michele De Pascale.

Bianca è nata il 15 novembre del 1921 a Longana, terza di sei fratelli. Ha frequentato le scuole fino alla quinta elementare. Durante la sua infanzia ha abitato in diversi paesi fra i quali Mandriole, Sant’Alberto e infine a Mezzano dove ha messo su famiglia sposandosi nel 1954, con Cesare Masoli.

Ha lavorato per tutta la sua vita come contadina e nel collettivo. Non ha mai smesso di lavorare anche durante la sua gravidanza avvenuta e il 23 marzo del 1955 è nata l’unica figlia Alda.

Dopo la pensione si è dedicata alla cura dei suoi cari. E’ diventata nonna e da pochi anni è bisnonna di una bellissima nipotina: Rebecca.

Dal 17 ottobre del 2014 vive alla Casa Residenza Zalambani, passando il suo tempo in maniera serena e tranquilla. E’ una signora molto socievole e gode ancora di buona salute.