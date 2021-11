Covid, Regione E-R: “Aumentano i positivi, ma la situazione è sotto controllo”

In una nota, la Regione Emilia-Romagna fa il punto sulla situazione Covid: “Nelle ultime settimane registriamo in Emilia-Romagna un lento ma costante incremento dei casi Covid, siamo arrivati a più di 80 casi su 100mila abitanti (Rt a 1.23), più interessata è l’area della Romagna. La fascia della popolazione più coinvolta è quella che va dai 6 ai 13 anni di età, meno casi nelle altre fasce grazie alla copertura vaccinale. Picco nelle case residenze per anziani a metà ottobre, con alcuni decessi. Le terapie intensive sono passate, da ottobre, dal 3 al 5 per cento (la soglia di sicurezza è del 10 per cento), mentre i ricoveri ordinari Covid arrivano al 5,3 per cento (la soglia di sicurezza è del 15 per cento). La situazione è quindi sotto controllo.”

“Prosegue poi la campagna vaccinale – aggiungono dalla Regione – con la prima dose siamo arrivati all’89,6 per cento, 88 con la seconda, mentre relativamente alla terza siamo già a 300mila vaccinazioni (200mila sono poi le nuove prenotazioni)”.