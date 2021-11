A Bagnara e Sant’Agata incontri di Hera per spiegare ai cittadini il sistema di raccolta domiciliare misto

Proseguono gli appuntamenti di Hera per preparare la cittadinanza al nuovo sistema di raccolta porta a porta, che gradualmente interesserà tutti i Comuni della Bassa Romagna a partire da gennaio 2022 e che punta a migliorare la differenziazione dei rifiuti. Le prossime riunioni saranno destinate ai cittadini di Bagnara di Romagna (mercoledì 17 novembre alle 20.30 nella sala polivalente di largo della Libertà 37) e Sant’Agata sul Santerno (venerdì 19 novembre alle 20.30 alla Ca’ di cuntadèn, in via Roma 12).

Il sistema di raccolta domiciliare misto

Nella zona residenziale dei nove Comuni della Bassa Romagna, la raccolta stradale dei rifiuti urbani per le utenze domestiche sarà trasformata in porta a porta “misto”, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti, mentre per le altre tipologie di rifiuti rimarranno i cassonetti stradali, con una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica e non più con il vetro (questo per migliorare la differenziazione e uniformare la raccolta con i territori limitrofi).

Il nuovo servizio, che partirà a inizio anno 2022 con date di partenza diverse in base al Comune di riferimento, coinvolgerà circa 30.200 utenze tra domestiche e non domestiche, alle quali da fine novembre il personale incaricato da Hera consegnerà il materiale (composto da contenitori e calendario) per l’avvio del porta a porta. Per la consegna casa per casa delle attrezzature, gli operatori incaricati da Hera saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Al termine della distribuzione, alle utenze non presenti verrà lasciato un avviso con tutte le indicazioni per ritirare direttamente il kit.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero verde 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo.