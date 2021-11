Esposito (Fd’I Ravenna): “In caso di emergenza piogge, qual è lo stato di canali, fossi e tombini nel territorio di Ravenna?”

Renato Esposito, Vice Capogruppo Fratelli d’Italia in consiglio comunale ha depositato un Question time per il primo Consiglio comunale utile, in cui chiede di fare il punto sullo stato della manutenzione e pulizia di canali, fossi, tombini, bocche di lupo, in caso di “Emergenza piogge”.

“Nelle ultime settimane varie zone d’Italia hanno vissuto emergenze dovute a piogge eccezionali che hanno causato l’allagamento di città e piccoli paesi con morti e notevoli danni – dichiara Esposito -. Spesso a tali emergenze concorre la mala gestione delle amministrazioni locali, che trascurano manutenzione e pulizia di canali, fossi, tombini, bocche di lupo e qualunque altro strumento di prevenzione che possa contribuire al regolare deflusso delle acque piovane.

Essendo necessario provvedere a tale pulizia prima che l’emergenza pioggia colpisca anche la nostra città Esposito interroga il Sindaco, chiedendo “di conoscere se Hera ha provveduto, o sta provvedendo, al controllo ed alla pulizia di canali, fossi, tombini, bocche di lupo ed altro strumento utile, esistenti sul territorio comunale”, e se “è pronto un piano per emergenza piogge”. Infine chiede “se sia prevista nell’ambito delle competenze dell’amministrazione comunale, una figura di controllo sull’operato di HERA o di qualunque altra azienda, nel caso del verificarsi di emergenze di qualunque tipo”.