Nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in Bassa Romagna: in consegna i kit per il porta a porta e al via i primi incontri online

Proseguono le attività di Hera per preparare la cittadinanza al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti in tutto il territorio della Bassa Romagna. Dal 22 novembre parte infatti la consegna casa per casa dei contenitori e del calendario per l’avvio del porta a porta. Gli operatori saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa, né denaro; al termine della distribuzione, alle utenze non presenti verrà lasciato un avviso con tutte le indicazioni per ritirare autonomamente il kit.

Inoltre, per avere informazioni dettagliate sul nuovo, sistema si terranno anche tre incontri online: lunedì 22 novembre dalle 18.30 alle 20 e giovedì 9 e 23 dicembre dalle 18.30 alle 20.30. Ci si potrà collegare da casa andando sul sito www.gruppohera.it/direttalugo, dove saranno pubblicate le informazioni per accedere all’incontro.

Il nuovo servizio di raccolta domiciliare coinvolgerà complessivamente circa 30.200 utenze tra domestiche e non domestiche e partirà in tre date diverse: per Bagnara di Romagna, Lugo e Sant’Agata sul Santerno il 31 gennaio 2022; per Alfonsine, Bagnacavallo e Fusignano il 14 febbraio 2022; per Conselice, Cotignola e Massa Lombarda il 28 febbraio 2022.

Nella zona residenziale dei nove Comuni della Bassa Romagna la raccolta stradale dei rifiuti urbani per le utenze domestiche sarà trasformata in porta a porta “misto”, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti con la raccolta di tutti gli altri rifiuti di tipo stradale. Con una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il numero del servizio clienti dedicato 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app gratuita di Hera “Il Rifiutologo”.