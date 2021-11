Unione Bassa Romagna: due appuntamenti con il Festival della cultura tecnica e la Festa degli alberi

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna aderisce anche quest’anno al Festival della cultura tecnica con due iniziative che si terranno domenica 21 novembre al Podere Pantaleone di Bagnacavallo e a Casa Monti ad Alfonsine, in concomitanza anche con la Festa degli alberi. Il tema centrale dell’edizione 2021 del festival è legato all’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 “Istruzione di qualità” e vuole promuovere riflessioni ed esperienze sul tema rivolgendo particolare attenzione a linguaggi e a metodologie comunicative e didattiche innovative.

Domani domenica 21 novembre il Podere Pantaleone propone una visita guidata nell’oasi dedicata agli alberi secolari e maestosi: racconti sugli alberi, sulle antiche tradizioni di coltivazione della vite con confronto con le moderne tecniche e distribuzione di frutti antichi per tutti. È possibile ricevere piccoli alberi (previa prenotazione), salvati dallo sfalcio. L’iniziativa è aperta a tutti su prenotazione (telefono 347 4585280, email info@poderepantaleone.it). L’evento si realizzerà anche con pioggia leggera.

Sempre domani Casa Monti organizza la Festa degli alberi nella riserva di Alfonsine (fornace Violani): una visita guidata a misura di famiglie nell’oasi dove si potranno osservare alberi di diverse specie e parlare dell’importanza delle aree naturali boscate come zone di rifugio e nidificazione, come corridoi ecologici per la biodiversità. L’iniziativa è gratuita aperta a tutti su prenotazione (telefono 0545 38149, email casamonti@atlantide.net).

Le iniziative sono gratuite. Il Festival della cultura tecnica è promosso dalla Provincia di Ravenna e realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna.