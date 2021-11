Long Covid. La testimonianza di Milena: “dopo un anno dal ricovero in ospedale a Ravenna, ho cicatrici nei polmoni e soffro di flebiti”

Long Covid è l’insieme dei sintomi che permangono per mesi dopo il superamento dell’infezione da Coronavirus. Difficoltà respiratorie, dolori muscolari, affaticamento, nebbia cerebrale, disturbi intestinali, difficoltà a dormire e malessere generalizzato sono i sintomi più diffusi.

Il Long Covid c’è, benché non sia ancora chiaro in quali percentuali: secondo uno studio condotto negli Stati Uniti, fino a un quarto dei pazienti covid (circa il 23%) ha continuato ad avere almeno un sintomo a un mese dalla positività del tampone. Il 50% avevano sofferto di una forma grave con ricovero in ospedale, ma sintomi di malessere sono stati riscontrati anche tra gli asintomatici (19%). Un recente studio, realizzato nel Regno Unito, ha invece determinato che soffre di Long Covid tra il 3 e il 12% dei positivi al SARS-CoV-2, a tre mesi di distanza dalla prima positività, mentre tra coloro che hanno sperimentato la fase acuta dell’infezione, sarebbe diffuso tra il 7 e il 18%.

Milena, ravennate, racconta la sua esperienza di Long Covid, ad un anno di distanza dal 12 novembre 2020, giorno in cui venne ricoverata al Santa Maria delle Croci di Ravenna. Lei, di quel giorno, ricorda tutto come se fosse ieri: “Stavo molto male, mi mancava il respiro e avevo la febbre. Il tampone aveva dato esito positivo e gli esami avevano confermano una polmonite interstiziale bilaterale”. In ospedale, la sua personale lotta contro il Covid è durata oltre un mese, fino al 24 dicembre quando ha potuto riabbracciare la sua famiglia ed è tornata a casa.

Ma ad un anno di distanza da quei terribili giorni, la sua vita non è più la stessa: “ci sono voluti mesi di terapie per il recupero della motricità, che ancora non ho riconquistato al 100%; fino a maggio ho perso i capelli e i miei polmoni sono ancora oggi pieni di cicatrici. Continuo a fare tac. Ogni 3 mesi mi visita lo pneumologo ma non ci sono miglioramenti significativi”. Fino al 2023 godrà dell’“Esenzione per monitoraggio per pazienti ex COVID”, che le garantirà prestazioni di specialistica ambulatoriale senza costo.

“Soffro ancora di flebiti persistenti alla gamba destra: non riesco più ad accovacciarmi, inginocchiarmi e rialzarmi e sto proseguendo una terapia con eparina e antibiotico”, spiega Milena che in seguito alla visita dal medico del lavoro, per poter tornare alla sua attività di banconiera in un supermercato di Cervia, è risultata temporaneamente inidonea.

“Tra tre mesi dovrò avere un’altra visita, ma mi domando: che lavoro potrò fare a 60 anni con problemi di respiro e dolori alle gambe? Sono preoccupata per il mio futuro, anche lavorativo, per la mia salute, per la mia famiglia e in particolare per la mia mamma, anziana e allettata”, commenta.

“Spero che raccontare questa mia esperienza possa far cambiare idea a tutte quelle persone che non credono ancora a questo mostro di Covid, o che lo sottovalutano non vaccinandosi”.

Milena combatte contro mille difficoltà, ma non si arrende: “Quando penso ad un anno fa, mi dico: sono viva e continuerò a lottare, perché a questa vita ci sono aggrappata con le unghie, nonostante tutto, nonostante il Covid”.