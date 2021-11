Lugo, aperte le iscrizioni per il workshop internazionale sull’efficienza energetica 

L’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna organizza un workshop internazionale sull’efficientamento energetico, che si terrà martedì 23 novembre alle 9.30 nel Salone estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto europeo Target-Ce, finanziato dal programma comunitario Interreg Central Europe.

La formazione è suddivisa in tre moduli: il primo dedicato alla presentazione degli strumenti tecnologici sviluppati dai partner in progetti precedenti e capitalizzati in Target-Ce (tra cui l’app utilizzata nell’esperienza di successo di Energy@school), il secondo dedicato alla normativa europea in materia di efficienza energetica e il terzo a un esercizio pratico e interattivo tra i partecipanti, in modo che possano confrontarsi. Obiettivo principale del workshop è, infatti, la creazione di una rete di esperti internazionali che possano collaborare e riportare l’esperienza fatta presso le singole realtà di provenienza.

A fianco della Bassa Romagna, nel partenariato di Target-Ce sono coinvolti partner dalla Polonia (Egtc Novum e Mazovia Energy Agency Ltd.), Slovenia (Energy Agency of Savinjska), Austria (Weiz) e i due partner italiani, la fondazione Bruno Kessler (capofila) e Sipro (Agenzia per lo sviluppo di Ferrara). È attesa inoltre la partecipazione speciale di Marco Costa, ingegnere membro dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile, che prenderà in carico la formazione nel secondo e terzo modulo.

Per iscrizioni è necessario mandare una mail con i propri riferimenti e l’indicazione sulla modalità scelta per la partecipazione (in presenza o da remoto) all’indirizzo europa@unione.labassaromagna.it. Il link per collegarsi online è https://meet.google.com/zkn-uwkz-mty.