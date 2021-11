L’Ema approva il vaccino per i bambini fra 5 e 11 anni: ora si attende il via libera dell’Aifa

Come riporta un articolo de La Repubblica di oggi, L’Ema (L’Agenzia europea per i medicinali) ha approvato il vaccino anti-covid della Pfizer per i bambini tra 5 e 11 anni. La dose, spiegano, sarà ridotta a un terzo rispetto a quella degli adulti: 10 microgrammi invece dei canonici 30, e il richiamo sarà necessario dopo tre settimane.

Ma quali sono dunque i prossimi step? L’approvazione da parte della Commissione Europea e quello dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, che si riunirà da mercoledì 1° dicembre al 3 per parlarne.