Fusignano. Al Granaio una serata dedicata al fiume Senio

Una serata per parlare del Senio: venerdì 26 novembre alle 20.30 al centro culturale “Il Granaio” di Fusignano, in piazza Corelli 16, ci sarà una conferenza dedicata al fiume e a tutto ciò che lo riguarda, dai lavori di manutenzione in corso alla fruizione ludico-turistica.

La data non è casuale: il 26 novembre ricorre infatti l’anniversario della grande alluvione che colpì Fusignano nel 1949 e da qualche anno l’Amministrazione comunale ha scelto questa data come “Giornata del fiume”.

Durante la serata interverranno il sindaco Nicola Pasi, l’assessore comunale all’Ambiente Andrea Minguzzi, la responsabile del Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile di Ravenna Caterina Mancusi e il presidente dell’associazione Amici del Senio, Domenico Sportelli.

La serata è a partecipazione libra. Per ulteriori informazioni, rivolgersi allo 0545 955653, email urp@comune.fusignano.ra.it.