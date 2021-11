Variante Sudafricana, presidente Regione E-R Bonaccini: “Stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in occasione di un congresso al circolo PD Murri a Bologna per presentare il nuovo libro “Il Paese che Vogliamo”, ha rassicurato i cittadini in merito alle precauzioni assunte dalla Regione per contrastare la variante Sudafricana altresì conosciuta come Omicron.

“Sui blocchi in entrata e in uscita per la variante Sudafricana deve decidere il governo” -chiarisce Bonaccini a margine dell’incontro (vedi foto sotto), aggiungendo- “Come regione Emilia-Romagna stiamo prendendo tutte le precauzioni del caso, in stretto contatto col ministero, per fare più controlli possibili”.

Ricordiamo che il primo caso in Italia della variante Omicron è stata individuata in un casertano partito dal Sudafrica e arrivato a Roma, Fiumicino, l’11 novembre 2021.

Bonaccini, nel corso dell’intervento, ha dichiarato che sulle terze dosi la Regione Emilia Romagna è tra le regioni più avanti e la fascia 19-29 anni risulta essere la più vaccinata, anche più di quella 70-79 anni. Il presidente della Regione ha inoltre espresso approvazione in merito al rafforzamento del Green pass dicendosi ottimista per l’adesione alla terza dose di vaccino: “Ci sono circa mille persone che si sono prenotate per la prima dose, penso che sia un buon segno”.