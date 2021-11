Giornata internazionale delle persone con disabilità. Il 3 e 4 dicembre due eventi organizzati dal Comune di Russi

In occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, il Comune di Russi organizza due eventi presso la Biblioteca Comunale di Russi, Via Godo Vecchia, 10: venerdì 3 dicembre alle 17 in programma “Letture animate in C.A.A.” per tutti i bambini e le bambine, di età compresa tra i 5 e gli 8 anni accompagnati dai genitori. In programma la lettura animata del libro “L’invenzione che ho inventato” di Alice Montagnini e al Laboratorio a cura delle bibliotecarie della Biblioteca Comunale di Russi. I posti sono limitati.

Per prenotazione e informazioni: Biblioteca Comunale di Russi – 0544 587640

Sabato 04 dicembre ore 15.30. in programma l’incontro “Approccio positivo a sport e disabilità”

Parteciperanno:

Monica Grilli – Assessore alle Politiche Sociali

Mirco Frega – Assessore allo Sport

L’importanza del lavoro in rete

Alessandro Bondi – Presidente del CSI di Ravenna

Benefici e vantaggi dell’attività sportiva per persone con disabilità

Tiziana Grilli – Coordinatore per la Disabilità Intellettiva. Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche AUSL Romagna

Promozione della pratica motoria nei centri, la formazione degli operatori e palestra polisportive

Christian Rivalta – Vice presidente della cooperativa sociale La Pieve

Giocando senza Frontiere, Correndo senza Frontiere, Dodgeball Adattato

Gabriella Zivanov – Esperta in Tecniche comportamentali per bambini con disturbi autistici

Marinando e il suo equipaggio speciale

Sante Ghirardi – Delegato Provinciale di Ravenna del Comitato Italiano Paralimpico

L’attività motoria e sportiva nella riabilitazione motoria

Piergiuseppe Cheli – Atleta