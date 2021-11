Il Sindaco di Massa Lombarda visita il Delta Medical Center: il poliambulatorio spazia tra varie prestazioni

Nel 2020 a causa della pandemia, in Italia, ci sono stati 46 milioni di visite specialistiche e accertamenti diagnostici in meno rispetto al 2019, ovvero una diminuzione pari al 31%.

“Il Sindaco in azienda…” di Massa Lombarda, nella giornata di martedì, ha incontrato δelta Medical Center, un poliambulatorio che da quasi due anni ha ampliato l’offerta di una vasta gamma di servizi a beneficio di un’utenza sia locale che proveniente dall’intera provincia.

I titolari sono Filippo Lazzarini, Martina Broglia, Massimiliano Mignognia, tre professionisti giovani, ma con ampia esperienza professionale.

L’offerta del poliambulatorio spazia dalle prestazioni fisioterapiche a quelle mediche, dalla fisioterapia pediatrica al centro ecografico, al punto prelievi e tamponi Covid-19.

Complessivamente svolgono la loro attività all’interno del poliambulatorio circa 20 operatori sanitari, che si contraddistinguono per competenza e cordialità. L’utenza è fidelizzata su queste basi ed il passa parola rappresenta il veicolo più efficace per far conoscere ed apprezzare i servizi resi.

“C’è grande soddisfazione per il riscontro da parte di un’utenza di ogni età, – dichiarano i titolari – che si avvale sia delle terapie manuali che di quelle strumentali, fino alle visite specialistiche e alla diagnostica per immagini”.

Il sindaco Bassi afferma: “la necessità è di favorire, con un rapporto sempre più intenso tra pubblico e privato, la possibilità da parte dei cittadini di ricevere servizi di prossimità, appropriati e di facile fruizione. δelta Medical Center da questo punto di vista rappresenta un’opportunità particolarmente interessante”.