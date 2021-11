“Quaderni di Viaggio 10”, il primo dicembre incontro con Mattia Fiorentini

Tornano in biblioteca i racconti di “Quaderni di viaggio”, giunto quest’anno alla decima edizione. “Finalmente vicini!” è il titolo della rassegna di quest’anno, finalmente in presenza, dopo l’edizione del 2020 che si è svolta on-line.

Mercoledì 1 dicembre alle 20.45, in Biblioteca (Circonvallazione Sacchetti 111) Mattia Fiorentini, del progetto “Scomfort Zone” racconterà i suoi “Trekking italiani”. L’affascinante e vicino Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini tra l’Umbria e le Marche, il Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo e la Via Francigena del Sud in un viaggio recentissimo, sono le tappe di un viaggio a piedi tra alcuni sentieri e siti naturalistici italiani passando da progetti e persone che conservano tradizione e cultura popolare.

Per partecipare all’incontro in presenza è obbligatorio il Green Pass. L’incontro verrà trasmesso anche in diretta Facebook.

Il terzo incontro è fissato per il 15 dicembre, con un viaggio nei versi dell’Inferno dantesco con Sara Baldini e Gian Maria Bartolucci, in un itinerario che intreccia luoghi reali e letterari della Commedia dantesca.

Per informazioni: biblioteca@comunecervia.it; 0544-979384