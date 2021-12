Coronavirus a Ravenna: oggi 169 positivi di cui 117 sintomatici con 9 ricoveri. In Regione oltre 1000 nuovi casi e 6 morti

LA SITUAZIONE OGGI, 1 DICEMBRE, IN PROVINCIA DI RAVENNA

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrati 169 casi: si tratta di 85 pazienti di sesso maschile e 84 pazienti di sesso femminile; 52 asintomatici e 117 sintomatici; 160 in isolamento domiciliare e 9 ricoveri. Nel dettaglio: 88 per contact tracing; 64 per sintomi; 15 per test privati; 2 test per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 2827. la Regione non ha comunicato decessi. Si possono stimare in circa 25 le guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 37.767.

Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi :

6 fuori provincia

3 Alfonsine

7 Bagnacavallo

2 Bagnara di Romagna

2 Brisighella

1 Castel Bolognese

18 Cervia

1 Conselice

3 Cotignola

15 Faenza

6 Fusignano

6 Lugo

6 Massa Lombarda

87 Ravenna

1 Riolo Terme

3 Russi

1 Sant’Agata sul Santerno

1 Solarolo

LA SITUAZIONE OGGI,1 DICEMBRE, IN REGIONE

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 457.044 casi di positività, 1.117 in più rispetto a , su un totale di 35.981 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da è del 3,1%.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/ Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.444.868 dosi; sul totale sono 3.557.864 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 552.388.

Purtroppo, si registrano sei decessi: uno in provincia di Piacenza (un uomo di 79 anni), uno in provincia di Bologna (un uomo di 82 anni), uno a Ferrara (un uomo di 64 anni) e tre in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 92 anni e due uomini, rispettivamente di 72 e 80 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.797.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 76 (+1 rispetto a ), 667 quelli negli altri reparti Covid (-18). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (-2 rispetto a ); 5 a Parma (invariato); 3 a Reggio Emilia (-1); 7 a Modena (+2); 20 a Bologna (-2); 6 a Imola (invariato); 9 a Ferrara (-1); 15 a Ravenna (+3); 3 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 5 a Rimini (+2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

27.610 a Piacenza (+47 rispetto a , di cui 23 sintomatici),

(+47 rispetto a , di cui 23 sintomatici), 34.150 a Parma (+37, di cui 18 sintomatici),

(+37, di cui 18 sintomatici), 53.337 a Reggio Emilia (+103, di cui 86 sintomatici),

(+103, di cui 86 sintomatici), 75.683 a Modena (+31, di cui 6 sintomatici),

(+31, di cui 6 sintomatici), 95.621 a Bologna (+244, di cui 113 sintomatici),

(+244, di cui 113 sintomatici), 15.037 casi a Imola (+44, di cui 29 sintomatici),

(+44, di cui 29 sintomatici), 27.742 a Ferrara (+129, di cui 56 sintomatici),

(+129, di cui 56 sintomatici), 37.767 a Ravenna (+169, di cui 117 sintomatici),

(+169, di cui 117 sintomatici), 21.300 a Forlì (+110, di cui 96 sintomatici),

(+110, di cui 96 sintomatici), 23.868 a Cesena (+43, di cui 29 sintomatici)

(+43, di cui 29 sintomatici) 44.929 a Rimini (+160, di cui 70 sintomatici)

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.