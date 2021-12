Pums, incontro a Ravenna su trasporto pubblico locale: in evidenza criticità e temi di interesse

Si è svolto nei giorni scorsi in Comune a Ravenna il primo Focus Group in ambito di trasporto pubblico locale (TPL), che apre la fase di ascolto del territorio dedicata agli stakeholder (portatori di interesse) coinvolti nella partecipazione per l’aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

Alla presenza dell’assessore alla Mobilità Gianandrea Baroncini e dei referenti tecnici del Comune, l’Agenzia della Mobilità Romagnola, i rappresentanti dell’Azienda di Trasporto pubblico START Romagna, il gestore del servizio Consorzio METE SpA e le rappresentanze sindacali hanno condiviso le principali criticità e i temi di interesse per avviare un percorso di miglioramento della mobilità sul territorio ravennate.





Alcuni momenti dell’incontro

Durante l’incontro, coordinato da Fondazione ITL, META e TRT, il team di progetto ha presentato il percorso di lavoro che accompagna l’aggiornamento del Piano, le tappe che lo caratterizzano e i punti di connessione con la realizzazione del Piano del Trasporto Pubblico di Linea tesi al raggiungimento degli obiettivi comuni di miglioramento dell’accessibilità, dell’inclusione sociale, di integrazione di nuove soluzioni sostenibili per il trasporto collettivo in grado di mettere in relazione lo sviluppo del territorio con il sistema di mobilità. Nell’occasione sono stati condivisi i primi riscontri sul tema del TPL pervenuti dall’indagine online che ha coinvolto la cittadinanza nel periodo settembre/ottobre 2021, unitamente alle indagini sul campo effettuate nel periodo estivo ed autunnale.

I diversi spunti di riflessione hanno costituito l’input per l’avvio di un confronto con gli stakeholder che accompagnerà, mediante la realizzazione di tavoli tecnici dedicati, il perfezionamento delle strategie e delle azioni per la realizzazione del Piano. Sono disponibili sulla pagina PUMS del comune di Ravenna i materiali dell’incontro https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/trasporti-viabilita-e-mobilita/mobilita/piano-urbano-mobilita-sostenibile/processo-partecipativo/

Il prossimo appuntamento in calendario per condividere i temi di City Logistics è programmato per giovedì 9 dicembre.