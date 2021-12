“Salute fisica, alimentazione e stili di vita in psichiatria”, convegno dell’Associazione Porte Aperte sabato 4 dicembre a Ravenna

L’Associazione “Porte Aperte per la Salute Mentale della Romagna” in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL Romagna, promuove il convegno “SALUTE FISICA, ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA IN PSICHIATRIA. Salute mentale e asse intestino-cervello: nuove acquisizioni, reciproche influenze, proposte per nuovi percorsi di integrazione diagnostica, terapeutica e educazionale”.

L’incontro si terrà SABATO 4 DICEMBRE dalle 8.30 alle 13.00 presso la Sala Convegni del GRAND HOTEL MATTEI, Viale Enrico Mattei 25 a Ravenna (nel rispetto delle norme anti COVID: mascherine, distanziamento, Green Pass). I lavori saranno aperti e conclusi dal Presidente di “Porte Aperte” Enzo Morgagni.

Il programma prevede una relazione introduttiva del Prof. Gabriele Bazzocchi, internista e gastroenterologo, docente dell’Università di Bologna, sul tema: “I rapporti intestino-cervello: fisiologia, quadri clinici, indicazioni terapeutico riabilitative”: negli ultimi anni è risultato sempre più evidente ai ricercatori come la relazione bidirezionale tra intestino e cervello sia implicata nella genesi di molte malattie neurologiche, del neuro-sviluppo e psichiatriche. Alimentazione corretta e normalità della composizione del microbiota intestinale e della permeabilità della mucosa possono influenzare significativamente il decorso di queste patologie.

Seguirà la relazione delle dottoresse Clara Pellegrini e Emanuela Sartori del Dipartimento di Salute Mentale della AUSL di Parma, che da anni gestiscono l’Ambulatorio “Guadagnare Salute”, dedicato alla diagnosi delle patologie organiche dei pazienti psichiatrici seguiti dal Dipartimento e che accompagna gli stessi e i loro care-giver lungo un percorso di consapevolezza, accettazione e adesione agli interventi di prevenzione e cura per l’obesità, la Sindrome Metabolica e tutte le altre patologie a cui sono maggiormente esposti.

Seguirà una Tavola Rotonda dal tema: “Presa in carico psichiatrica e cura degli aspetti internistici, endocrino metabolici, nutrizionali nel Centro di Salute Mentale di Ravenna: proposte operative per una nuova attenzione della Sanità Pubblica” – Moderatori: Prof. G. Bazzocchi, Dott.ssa Antonella Mastrocola Direttore f.f. del DSM Romagna, Dott. Pietro Pellegrini, Direttore del DSM di Parma. Parteciperanno le psichiatre Dott.sse Dorotea Ricca e Paola Babini del CSM di Ravenna, il Dott. Stefano Falcinelli, Presidente dell’Ordine dei Medici di Ravenna, la Dott.ssa Roberta Mazzoni, Direttore del Distretto Socio Sanitario di Ravenna, il Dott. Mauro Marabini, Responsabile delle Cure Primarie di Ravenna, AUSL Romagna. L’obiettivo della discussione è quello di far nascere un processo di integrazione tra i diversi Servizi per la cura ed il follow-up dei pazienti seguiti dal CSM di Ravenna, superando la frammentazione degli interventi e, a volte, la scarsa competenze dei sanitari nel trattare questa popolazione, difficoltà che le persone stesse ed i loro care-giver incontrano nella gestione della salute.

Nelle conclusioni i promotori del Convegno annunceranno un programma con ulteriori occasioni di approfondimento e progettazione attraverso incontri di formazione per utenti, familiari e operatori su “Salute Mentale, alimentazione e benessere fisico”.