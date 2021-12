Bollettino settimanale Ausl: i casi positivi continuano a crescere, anche sul 2020. Ma in ospedale solo un terzo dei ricoveri

Nel consueto bollettino settimanale del mercoledì, AUSL Romagna fornisce dati significativi relativi alla settimana dal 29 al 5 dicembre, in cui si sono registrate 3.899 positività in Romagna (7,4%) su un totale di 52.756 tamponi. Si registra un aumento dei nuovi casi in termini assoluti (+ 498) rispetto alla settimana precedente. Ma anche un aumento di circa 500 casi rispetto alla settimana corrispondente di un anno fa. In totale i ricoverati sono 208 di cui 26 in terapia intensiva. Questi dati sono in aumento rispetto alla settimana precedente, mentre invece sono nettamente inferiori rispetto alla settimana corrispondente del 2020, a dimostrazione che la campagna vaccinale ha ridotto di molto la gravità della pandemia sull’insieme della popolazione.

Uno dei punti critici della situazione attuale è quello della scuola con ben 181 classi in quarantena (46 a Ravenna, 68 a Rimini, 28 a Cesena e 39 a Forlì), con un alto numero di contagi fra i bambini e i ragazzi in età scolare.

Per quanto riguarda l’incidenza dei casi positivi sul complesso della popolazione ricordiamo che la soglia di guardia è 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. Attualmente nel distretto di Ravenna il tasso è pari a 360, a Lugo 209, a Faenza 247. A Forlì 350, a Cesena Valle Senio 214, nell’area Rubicone 258. A Rimini siamo a quota 375, a Riccione 326.

LE PRINCIPALI TABELLE DEL BOLLETTINO SETTIMANALE

IL BOLLETTINO COMPLETO Bollettino COVID 29 novembre – 5 dicembre

IL COMMENTO DEL DS MATTIA ALTINI

“Si conferma anche questa settimana – commenta Mattia Altini, Direttore Sanitario di Ausl Romagna – un trend in crescita della circolazione del virus, in linea con il livello regionale e nazionale. Un dato che continua ad impegnare l’Azienda, in particolar modo nell’azione di tracciamento dei casi, (quasi 53.000 in una settimana) fondamentale per evitare la crescita della diffusione. Ma i numeri, se guardati attentamente e raffrontati con la stessa settimana del 2020, ci dicono anche un’altra cosa. Ovvero, che l’azione del vaccino contro il covid, al pari degli altri vaccini che conosciamo da più tempo, previene le forme più gravi che richiedono l’ospedalizzazione, il ricorso alle terapie intensive e purtroppo in alcuni casi anche il decesso. Nel 2020 nella stessa settimana di riferimento la media di ricoveri settimanali era pari a 553 contro l’attuale pari a 193; nelle terapie intensive era pari a 42 pazienti a fronte degli attuali 22; i decessi erano 157 contro gli attuali 19. Nel 2020 la nostra vita è stata stravolta dal lockdown, dalle restrizioni, dalla mancanza di socialità. Pensiamo a ciò che hanno vissuto i nostri ragazzi con la chiusura delle scuole! Se oggi, a pandemia ancora in corso, pur in presenza delle necessarie misure che dobbiamo continuare ad adottare ( mascherine, distanziamento, igiene delle mani), abbiamo ripreso le nostre attività e in larga misura la nostra socialità, lo dobbiamo solo alla forza del vaccino, unica vera barriera fra noi e il virus. Credo non ci sia altro da aggiungere, se non tornare a ribadire l’importanza per tutti di vaccinarsi.”