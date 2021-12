Dalla spiaggia di Punta Marina le immagini della Cometa C/2021 A1 Leonard, che non tornerà mai più

Levataccia all’alba di oggi, 12 dicembre, per il ravennate Fabrizio Guerrini, fotografo ed astrofilo, per fotografare la Cometa C/2021 A1 Leonard dalla spiaggia di Punta Marina.

“In pochi minuti è stato evidente il suo veloce moto nello spazio – spiega Guerrini che, per osservare la cometa, si era posizionato sulla spiaggia di Punta Marina -. Peccato per la leggera foschia sul mare che ha penalizzato gli scatti, ma comunque ne è valsa la pena, nonostante l’ora e il freddo, anche perché si tratta di una cometa non periodica e quindi una volta lasciato il nostro Sistema Solare, non tornerà mai più da queste parti”.

“Oggi era il giorno di miglior visibilità, sia come posizione nel cielo, sia come magnitudine, destinata a calare già nei prossimi giorni – conlcude -. Buon viaggio cometa Leonard”.

https://www.instagram.com/fabrizio_guerrini_photo/

https://www.facebook.com/FabrizioGuerriniPhotography/