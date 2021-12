Cotignola. Al parco Pertini un’assemblea pubblica sulla nuova raccolta differenziata

Anche il territorio comunale di Cotignola, come tutto quello della Bassa Romagna, sarà interessato dalle modifiche al sistema di raccolta rifiuti che saranno introdotte da Hera, in accordo con i Comuni, a partire dall’inizio del prossimo anno.

Tali novità sono già state comunicate alla cittadinanza per lettera e saranno presentate nel corso di due assemblee pubbliche, una a Cotignola e una a Barbiano. Il primo appuntamento è in programma martedì 14 dicembre alle 20.30 nella sala del centro sociale Il Cotogno, al Parco Pertini di Cotignola. Per accedere è necessario esibire il green pass.

Il secondo appuntamento sarà nella sala comunale di Barbiano, in piazza Alberico, mercoledì 12 gennaio alle 20.30.

Per maggiori informazioni e per il calendario completo delle assemblee, consultare il sito del comune di Cotignola www.comune.cotignola.ra.it, nella sezione Hera nuova raccolta differenziata.