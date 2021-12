A Lugo si è parlato del “Presente e futuro della mobilità elettrica”

Si è tenuto lunedì 13 dicembre, presso il Salone estense della Rocca di Lugo, il convegno dedicato al “Presente e futuro della mobilità elettrica”, evento organizzato da CNA Ravenna – Area Bassa Romagna

Attraverso storie ed esperienze raccontate in prima persona dagli ospiti presenti si è affrontato un tema estremamente importante, quello della transazione energetica, che riguarda il futuro immediato di tutti noi.Il tema del confronto è stato introdotto dal Presidente della CNA di Lugo, Nicola D’Ettorre, che ha anche moderato la discussione.

Come sottolineato dall’intervento iniziale del sindaco di Lugo Davide Ranalli “è una sfida che non si può più rimandare e che non deve trovare nessuno impreparato. Bisogna cambiare il sistema culturale delle persone e le modalità di spostamento”.

Dopo l’intervento di Massimo Baroncini, presidente CNA Bassa Romagna, che ha sottolineato come questa tematica sia cara a CNA, Nicola Armaroli, chimico e dirigente di ricerca presso il CNR, ha delineato uno scenario preoccupante che richiede una immediata presa di coscienza e necessità di cambiamento culturale. “Oggi viviamo in un sistema fossile insostenibile. Consumiamo 15 miliardi di tonnellate di petrolio, gas e carbone e immettiamo nell’aria 34 miliardi di CO2. Tutto ciò crea una coperta termica responsabile del riscaldamento globale.

La CO2 nell’atmosfera è cresciuta del 50% dall’inizio della rivoluzione industriale. È questo un sistema energetico inefficiente. Non abbiamo più tempo, pena il disastro climatico. Bisogna tagliare drasticamente le emissioni entro il 2030 ovvero entro 1 sola generazione a partire da adesso. Fondamentale sarà spostare i consumi verso le elettricità e le rinnovabili come eolico e fotovoltaico. In questo scenario l’auto elettrica permette di abbattere i consumi energetici, è un sistema 100% rinnovabile e circolare.”

Armaroli conclude con un vademecum per la transazione ecologica dove le parole chiave sono elettrificazione, efficientamento delle nostre case, aumento della potenza elettrica rinnovabile e uscita dai combustibili fossili senza scorciatoie.

Dopo l’intervento di Mattia Zoli, titolare di BikeLine, la testimonianza di Andrea Mantovani che ha raccontato la sua esperienza come pilota di moto-E: “Prestazioni incredibili e grande affidabilità nonostante il peso che è di circa 100 Kg in più rispetto ad una moto tradizionale”.

Ha concluso l’iniziativa Matteo Leoni, presidente della CNA Territoriale di Ravenna, che ha ribadito il tema importante e complesso che stiamo vivendo. “È un processo di rinnovamento che deve passare innanzitutto da un sistema culturale. È un percorso già tracciato. L’intento di questa sera è di farci parte attiva, governare e non subire questa transizione ecologica sfruttando tutte le occasioni che il contesto ci propone”.

A corredo del dibattito un’area expo è stata ospitata nella Rocca Estense di Lugo, con modelli di auto e biciclette elettrici a cura di BikeLine, Lattuga Giulio Srl e Hera.