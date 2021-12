Rsu Fim Cisl Marcegaglia Ravenna: “Buche sulla Via Baiona, soluzioni nuove a problemi vecchi”

Le RSU Fim CISL Marcegaglia lamentano che “Il problema delle buche e del deterioramento del manto stradale purtroppo persiste: è un problema sicuramente diffuso su tutto il territorio nazionale, ma è una situazione che, vista l’alta densità di traffico in ingresso e uscita dalla Marcegaglia e dalle altre aziende locali, sta già provocando danni agli automezzi, ma potrebbe anche essere causa di incidenti”.

Come Rappresentati RSU della Marcegaglia, avanzano, “abbiamo ottenuto insieme alla Direzione aziendale la possibilità di avere un senso unico sulla Baiona vecchia per mettere in sicurezza i lavoratori che entrando e uscendo dalla azienda rischiavano di subire incidenti a causa delle lunghe file di mezzi pesanti che occupavano la sede stradale proprio in prossimità dell’accesso al parcheggio aziendale. Questo in attesa di una soluzione definitiva della viabilità e della gestione dell’accesso da parte dell’ azienda dei camion, già approvata in Comune di Ravenna che dovrebbe realizzarsi nella prima parte del prossimo anno 2022″.

“L’alta densità di traffico automobilistico e soprattutto dei mezzi pesanti, insieme al maltempo, hanno causato nuovamente il formarsi di “buche” nell’asfalto di dimensioni notevoli nel tratto a senso unico che va dalla rotonda lato Porto Corsini fino alla rotonda con Via Canale Magni lato Ravenna. Siamo di nuovo ad evidenziare il problema della sicurezza delle persone che si recano al lavoro – afferma Aniello Carotenuto RSU Cisl di Marcegaglia – già diversi colleghi hanno avuto danni alle proprie autovetture. Il rischio di subire incidenti ben più gravi deve essere evitato! Io e i colleghi della Rsu siamo a sollecitare una nuova asfaltatura e, almeno nell’immediato, serve la chiusura delle buche esistenti”.

“Serve una soluzione che possa dare una stabile asfaltatura, di qualità, adeguata al reale traffico e alla frequenza di passaggi dei mezzi pesanti. Ora però serve velocemente una opera di manutenzione straordinaria. La salute e la sicurezza delle persone che lavorano nelle aziende della Baiona si tutela anche così!” chiudono.