Vasi (Pri): “Approvato protocollo d’intesa per la messa in sicurezza del canale Acquara Alta, opera fondamentale”

Nella seduta del Consiglio Comunale di Ravenna di oggi è stato approvato il protocollo d’intesa sul fronte del progetto esecutivo presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna per la messa in sicurezza con conseguente adeguamento idraulico degli scoli principali Dismano Ovest, Erbosa , Marana, Oriolo Superiore e Spadolaro di San Zaccaria, ridimensionando il comprensorio a Scolo Naturale del canale Acquara Alta, fa sapere Andrea Vasi, del Partito Repubblicano Italiano.

“Un investimento – spiega Vasi – da 2 Milioni e 575 mila euro frutto di un’attenta analisi successiva agli straordinari eventi meteorici che hanno investito il territorio Ravennate nel 2015 -2016. Saranno quindi potenziati gli scoli di un bacino di circa 3.500 ettari , nelle aree di San Zaccaria , San Pietro In Campiano e Campiano”.

Vasi commenta sostenendo come “questa sia un’opera fondamentale per evitare inondazioni in futuro eventualmente dannose sia per le culture che per le abitazioni che insistono in quell’area che verrà messa in sicurezza. L’amministrazione insieme agli enti che si occupano della gestione del sistema idrogeologico del territorio, si pongono ancora una volta obiettivi atti a prevenire problemi per i cittadini dimostrando un ‘attenzione figlia di una costante collaborazione di tutti gli apparati pubblici”.

Ringraziando gli organi competenti che hanno lavorato in questi anni al progetto ottenendo finanziamenti Regionali per portare a svolgimento il progetto, Vasi conclude che si tratta di “un progetto di lungimiranza al fianco di tanti cittadini che vivono quei territori , come lavoratori o come abitanti”.