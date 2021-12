Ausl Romagna: un anno dopo più casi Covid, ma meno gravi grazie al vaccino. Ultima settimana: 28 morti, ma nel 2020 furono ben 128

Il bollettino AUSL Romagna nella settimana dal 6 al 12 dicembre registra 3.852 positività (7,6%) su un totale di 50.699 tamponi. L’Ausl parla di una stabilizzazione dei nuovi casi in termini assoluti (-47). In totale sono ricoverati 225 pazienti, di cui 27 in terapia intensiva. I ricoveri invece sono aumentati. Continua ad essere molto elevato il dato dei giovanissimi contagiati dal virus, come commenta il DS Altini.

“A fronte dei dati – dichiara Mattia Altini, Direttore Sanitario di Ausl Romagna – che anche questa settimana ci confermano la persistente circolazione del virus, vorrei porre l’attenzione all’importante novità rappresentata dall’estensione del vaccino alla fascia 5-11 anni. Come si vede infatti, da diverse settimane anche sui nostri bollettini settimanali, sono in prevalenza i ragazzi più giovani ad essere diventati il bersaglio del virus, mentre la fascia dei 14-18 anni che si è già vaccinata, presenta tassi molto inferiori di contagi. Ciò a conferma ulteriore della barriera rappresentata dal vaccino. Per questo, voglio unirmi alle esortazioni lanciate in queste settimane dalle Comunità scientifiche dei pediatri, agli appelli lanciati in questi giorni dai nostri Pediatri di Libera scelta, ospedalieri e operanti nelle Pediatrie di Comunità, affinché anche per i bambini appartenenti alla fascia 5-11 anni, ora autorizzati alla vaccinazione, si produca una importante corsa all’adesione. I pediatri, che saranno presenti anche all’interno delle sedute vaccinali dedicate ai bambini, potranno rispondere alle domande, chiarire dubbi e fornire tutte le informazioni richieste ai genitori. Voglio concludere, allegando l’appello dei pediatri della regione Emilia- Romagna rivolto ai genitori dal titolo molto eloquente:” Genitori, vaccinate i vostri bambini contro Covid: non è troppo presto”.

Nel confronto con la settimana corrispondente del 2020, risulta che è cresciuto molto il numero dei casi (3.852 contro 2.711) ma è molto diminuito il numero dei ricoveri (216 oggi contro 547 un anno fa), anche quello dei ricoveri in terapia intensiva (28 oggi, 38 un anno fa). Netto poi il calo dei decessi: 28 nell’ultima settimana contro i 128 della stessa settimana del 2020. Evidente il ruolo positivo giocato dal vaccino.

